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На первой картинке изображен наш невыпуклый четырехугольник ABCD (порядок обхода важен).

На второй изображено то что мы хотим получить. А хотим мы получить возможность разделить пространство на две области: положительную (зеленая, вне многоугольника) и отрицательную (красная, внутри соответственно).

Ну кроме этого мы еще хотим уметь разделять контур другого многоугольника на две части, такие что каждая часть лежит целиком в области одного цвета, но это сейчас не главное.





Ну кроме этого мы еще хотим уметь разделять контур другого многоугольника на две части, такие что каждая часть лежит целиком в области одного цвета, но это сейчас не главное. Итак, начинаем строить bsp-дерево и переходим к картинке #3.

Выбрали в качестве сплиттера ребро AB, построили прямую (синяя такая), и разделили остальные ребра на два множества: N_1={BC, CD, DA} и P_1={} (пусть индекс _1 служит для нумерации множеств на разных этапах рекурсии).

Множество P_1 оказалось пустым, и рекурсивный вызов процедуры buildTree сразу же возвратил nil, ну мы и сохранили результат.

Заметим, что теперь синяя прямая AB отделила от нашей плостости некую область 1, которая целиком лежит вне многоугольника!!

Таким образом, если некий объект лежит ниже AB, то про него мы можем однозначно сказать, что он вне многоугольника.

Теперь работает рекурсивный вызов для N_1. Тут все сложнее, и поэтому мы переходим к картинке #4.

Выбрали в качестве сплиттера ребро AB, построили прямую (синяя такая), и разделили остальные ребра на два множества: N_1={BC, CD, DA} и P_1={} (пусть индекс _1 служит для нумерации множеств на разных этапах рекурсии). Множество P_1 оказалось пустым, и рекурсивный вызов процедуры buildTree сразу же возвратил nil, ну мы и сохранили результат. Заметим, что теперь синяя прямая AB отделила от нашей плостости некую область 1, которая целиком лежит вне многоугольника!! Таким образом, если некий объект лежит ниже AB, то про него мы можем однозначно сказать, что он вне многоугольника. Теперь работает рекурсивный вызов для N_1. Тут все сложнее, и поэтому мы переходим к картинке #4. Сплиттер BC (что поделаешь, мы берем первое ребро в попядке обхода).

Так вот, сплиттер рассек ребро DA на два: DE и EA. Опять строим два множества N_2={EA} и P_2={CD, DE}.

Больше тут ничего интересного, и мы делаем рекурсивный вызов для P_2.



Небольшое отступление. Сплиттеры показаны синим цветом, предыдущие сплиттеры - бледно-голубым. Кроме того, важно что не все сплиттеры прямые, не в том смысле что кривые, а в том что есть еще и лучи, и отрезки.



Так вот, сплиттер рассек ребро DA на два: DE и EA. Опять строим два множества N_2={EA} и P_2={CD, DE}. Больше тут ничего интересного, и мы делаем рекурсивный вызов для P_2. Небольшое отступление. Сплиттеры показаны синим цветом, предыдущие сплиттеры - бледно-голубым. Кроме того, важно что не все сплиттеры прямые, не в том смысле что кривые, а в том что есть еще и лучи, и отрезки. Картинка #5.

Сплиттер CD. N_3={DE}, P_3={}.

Вот, теперь вызов рекурсии для P_3 вернет nil и мы откусили от плосткости еще одну область 2.

Сплиттер CD. N_3={DE}, P_3={}. Вот, теперь вызов рекурсии для P_3 вернет nil и мы откусили от плосткости еще одну область 2. Картинка #6. Рекурсивный вызов для N_3.

Сплиттер DE. N_4={}, P_4={}.

Вызвали рекурсию для P_4 - получили область 3.

Сплиттер DE. N_4={}, P_4={}. Вызвали рекурсию для P_4 - получили область 3. Картинка #6. Рекурсивный вызов для N_4.

Множество N_4 пусто => получили область 4.

Множество N_4 пусто => получили область 4. Картинка #7. Рекурсивный вызов для N_2.

Сплиттер EA. N_5={}, P_5={}.

Вызов для P_5 дал область 5.

Сплиттер EA. N_5={}, P_5={}. Вызов для P_5 дал область 5. Картинка #8. Рекурсивный вызов для N_5.

Пусто, все. Вернули область 6.

Пусто, все. Вернули область 6. Дальше идут возвраты из рекурсии, но картинки там не интересные.



Итак, мы построили дерево. Вспоминаем исходную задачу. Смотрим на рисунок... Ага, внутренность многоугольника это области 4 и 6. Внешность - 1, 2, 3, 5.

Теперь смотрим на дерево... Вот оно! Области 1, 2, 3, 5 - это левые листья в дереве (на самом деле в программе там нет никаких листьев, т.к. хранить в них особенно нечего, а поэтому там просто nil), а области 4 и 6 - правые.



Таким образом если нам нужно узнать положение точки относительно многоугольника, то взяв точку, и начав спускатся с ней по дереву, мы должны запомнить в каком листе мы остановились: в правом или в левом.



Вместо точки, можно так же спустить по дереву отрезок, деля его на два, если он вдруг пересек сплиттер.

Вот в этой процедуре void splitSegments(const BSPNode* tree, const Segments &segments, Segments &p, Segments &n);



Собственно, строка n.insert(n.end(), nList.begin(), nList.end());



Остальное вроде просто: спускаем контур по дереву, и из его половинок конструируем новые многоугольники.



Цитата Nymph666 То есть функция поделит все отрезки на те, которые входят в полигон и на те, которые не входят? Сообщение отредактировано: albom - 14.01.08, 10:03

Прикреплённая картинка Вот, нарисовал пример, давай смотреть.Итак, мы построили дерево. Вспоминаем исходную задачу. Смотрим на рисунок... Ага, внутренность многоугольника это области 4 и 6. Внешность - 1, 2, 3, 5.Теперь смотрим на дерево... Вот оно! Области 1, 2, 3, 5 - это левые листья в дереве (на самом деле в программе там нет никаких листьев, т.к. хранить в них особенно нечего, а поэтому там просто nil), а области 4 и 6 - правые.Таким образом если нам нужно узнать положение точки относительно многоугольника, то взяв точку, и начав спускатся с ней по дереву, мы должны запомнить в каком листе мы остановились: в правом или в левом.Вместо точки, можно так же спустить по дереву отрезок, деля его на два, если он вдруг пересек сплиттер.Вот в этой процедуремножество n - это множество отрезков, законцивших свой спуск в правом листе, а отрезки из p соответственно спускаются в левые листья.Собственно, строкаи делает это запоминание, ведь она выполняется когда мы дошли до правого листа.Остальное вроде просто: спускаем контур по дереву, и из его половинок конструируем новые многоугольники.точно