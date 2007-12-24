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> Пересечение, объединение и разность многоугольников
Nymph666
  Сообщ. #1,
    Unregistered
    Всем доброго времени!
    Задачка такая: даны n простых многоугольников. Нужно найти их пересечение, объединение, разность.
    Все, кто сталкивался с этой задачкой поделитесь пожалуйста опытом :rolleyes:
    Выручайте, сдача через 3 дня! :wacko:
    Сообщение отредактировано: Nymph666 -
    MBo
    Сообщ. #2,
      Master
      ******
      Профиль · PM
      Поощрения: 3 Dgm
      Рейтинг (т): 315
      гуглить:
      Alan Murta GPC (General Polygon Clipper)
      чья-то библиотека PolyBoolean - на ее страничке ссылки и на другие
      Nymph666
      Сообщ. #3,
        Unregistered
        Цитата MBo @
        гуглить:
        Alan Murta GPC (General Polygon Clipper)
        чья-то библиотека PolyBoolean - на ее страничке ссылки и на другие

        Готовая библиотека не подходит...
        Славян
        Сообщ. #4,
          Master
          ******
          Профиль · PM
          Рейтинг (т): 132
          Если под словом простых понимается выпуклых, то ход такой :
          1.Пересечение n штук надо? Всех ? Так :
          a.Берём первый.
          б.Берём второй
          в.пересекая их, получаем снова выпуклый, заименованный нами как N.
          г.берём третий, четвёртый(цикл пошёл) и, пересекая с N, получаем выпуклый, который снов записываем в N.
          д.Ответ = N
          // пересекать два многоугольника так :
          бежать по точкам второго и смотреть : не попали ли мы во внутрь первого.
          Если не попали(никогда), то пересечение пусто или совпадает с меньшим!
          Иначе, стоп.бежать от попавшей вершины до первой вышедшей.
          Если такой нету, то мы полностью внутри.
          Иначе, переключиться на первый контур, бежать... переключиться на второй, ... - нетрудно.
          2.С объединением не очень понятно, ибо это может оказаться и не многоугольник(и тога совсем тяжко).
          А если многоугольник, то так можно : найти пересекающуюся пару. её объединить.
          Найти пересекающийся с результатом "простой" многоугольник, его объединить с результатом, записать в результат. и т.д.
          3.Ну разности вообще всякие возможны(в группе из n штук). Но, по сути, бежим по границе и переходим на границу другого.
          Nymph666
          Сообщ. #5,
            Unregistered
            Цитата Славян @
            Если под словом простых понимается выпуклых,

            Под словом простых понимается и выпуклых, и вогнутых, но без самопересечений... :no-sad:
            albom
            Сообщ. #6,
              Senior Member
              ****
              Профиль · PM
              Поощрения: 2 Dgm
              Рейтинг (т): 20
              Есть простой вариант, использующий BSP-дерево.
              Сторим BSP-дерево для многоугольника A и используя его разделяем многоугольник B (точнее его границу) на две последовательности отрезков B- и B+, которые лежат соответственно внутри и снаружи многоугольника A.
              Аналогично, построив BSP-дерево для B, получим две последовательности A- и A+.
              Тогда, пересечение есть объединение A- и B-.
              Объединение - объединение A+ и B+.
              И разность (A-B), соответственно, A+ и B-.

              Теперь из получившегося набора отрезков, надо собрать грацицу многоугольника, но это уже совсем просто.

              Вот на рисунке пример. Мы, построив bsp дерево для ABCD, начинаем делить EFGH
              user posted image
              В результате, в качестве B+, получим JF, FG, GK, KH, HL (то что обведено на левой схеме).
              Потом добавляем A+: AB, BJ, LD, DA (не объязательно в таком виде, один их этих отрезков может быть разбит на два, как это было с орезком GH, который разбился на GK и KH, хотя оба они и вошли в B+).
              И вот (A+ + B+) = {JF, FG, GK, KH, HL, AB, BJ, LD, DA} - объединение многоугольников.
              Nymph666
              Сообщ. #7,
                Unregistered
                Цитата albom @
                Есть простой вариант, использующий BSP-дерево.

                А можно по подробнее что такое и как строить BSP-дерево?
                Желательно на псевдокоде и т.п.
                albom
                Сообщ. #8,
                  Senior Member
                  ****
                  Профиль · PM
                  Поощрения: 2 Dgm
                  Рейтинг (т): 20
                  Binary Space Partitioning

                  Строить bsp для полигонов совсем просто.
                  Рекурсивный алгоритм такой:
                  ExpandedWrap disabled
                    procedure Split(lines) return Tree;
                        если (lines не пусто) то
                        
                            splitLine  <- выбранный элемент из lines (выбирать надо особо хитро, хотя можно просто взять случайный)
                            spiltPlane <- гиперплоскость, содержащая splitLine
                                
                            Для каждого l из lines:
                                если (пересечение l и splitPlane не пусто) то
                                    разбить отрезок l на два l+ и l-
                                    удалить из lines l
                                    добавить в lines l+ и l-
                     
                            Делим отрезки lines на два списка:
                                positive <- отрезки лежащие в положительной полуплосткости
                                negative <- отрезки лежащие в отрицательной полуплосткости
                            
                            P <- Split(positive)
                            N <- Split(negative)
                            
                            вернуть Tree(splitPlane, P, N)
                        иначе
                            вернуть nil;
                    end Split

                  Где Tree - это, как ни стренно, бинарное дерево.
                  Где в узле хранится splitPlane, и есть ссылки на детей P и N.
                  Nymph666
                  Сообщ. #9,
                    Unregistered
                    Большое спасибо, буду разбираться. :rolleyes:
                    Nymph666
                    Сообщ. #10,
                      Unregistered
                      Как я поняла:
                      1.Берем один из отрезков одного из многоугольников
                      2.Разбиваем им оставшееся множество отрезков на 2 части P и N.
                      3.Затем аналогично выбираем по отрезку из P и N и снова разбиваем то подмножество(P или N) на две части и так пока не кончатся отрезки
                      но как определить какие отрезки входят в P, а какие в N?
                      Или я что-то не так понимаю? (Читала о применении BSP в 3D рендеринге, но есть наблюдатель относительно которого определяется видимость)
                      albom
                      Сообщ. #11,
                        Senior Member
                        ****
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                        Рейтинг (т): 20
                        Цитата Nymph666 @
                        но как определить какие отрезки входят в P, а какие в N?
                        Отрезок (сплиттер), делит нашу плоскость на две полуплоскости: положительную и отрицательную. Пусть прямая сплиттера задается уравнением a*x + b*y + c = 0. Тогда если мы подставим координаты отрезка в это уравненние, и результат будет больше нуля, то это положительная полуплоскость, иначе отрицательная.

                        Теперь, наш многоугольник делит все пространство на две области (возможно несвязные), будем называть положительной ту, что не пренадлежит многоугольнику и отрицательной другую. Тогда что-бы знаки полуплоскостей и областей рядом со сплиттером совпадали, достаточно положить, что бы нормаль сплиттера смотрела наружу многоугольника. А для этого просто скажем, что стороны многоугольника мы всегда обходим против часовой стрелки, этого достаточно.

                        Разрешите, я сразу кодом буду писать, а то словами плохо получается... :wall:
                        Пара определений:
                        ExpandedWrap disabled
                          class Segment; // это отрезок
                          typedef std::vector<Segment> Segments; // а это массив отрезков, для нас это стороны многоугольника

                        Вот наше дерево:
                        ExpandedWrap disabled
                          struct BSPNode
                          {
                              Segment splitter; // разделяющий элемент, отрезок в нашем случае
                              BSPNode *positive, *negative;
                           
                              BSPNode (const Segment& Splitter,  BSPNode* p,  BSPNode* n)
                                  : splitter(Splitter), positive(p), negative(n)
                              {   }
                          };

                        Тогда вот так мы строим bsp-дерево:
                        ExpandedWrap disabled
                          BSPNode* buildTree(const Segments &segments)
                          {
                              if (segments.size() == 0)  // отрезков нет, нет и дерева
                                  return NULL;
                              Segment spl = segments[0]; // выбираем сплиттер
                              Segments pList, nList;     // списки N и P
                              for (size_t i = 1; i < segments.size(); i++) // перебираем все отрезки, кроме сплиттера
                              {
                                  const Segment& cur = segments[i];
                                  Segment p, n;
                                  bool    pp, nn;
                          // делим отрезок cur на два, p - отрезок лежащий в положительной полуплоскости отн-но сплиттера, n - соответственно в отрицательной
                          // Конечно если отрезок не пересекает сплиттер, то он целиком попадает в одну из полуплоскостей
                                  split(cur, spl, p, n, pp, nn);  
                                  if (pp)  // в положительную полуплоскость что-то попало
                                      pList.push_back(p); // добавили в список P
                                  if (nn) // в отрицательную полуплоскость что-то попало
                                      nList.push_back(n); // добавили в список N
                              }
                              return new BSPNode(spl, buildTree(pList), buildTree(nList)); // создали узел дерева, и рекурсивно начали делить списки P и N
                          }

                        Вот ad-hoc вариант процедуры split:
                        ExpandedWrap disabled
                          struct SegmentIntersection  // пересечение отрезков
                          {
                              bool valid; // флаг, есть оно или нет
                              vec2 point; // точка пересечениея
                              SegmentIntersection (bool v, vec2 p)
                                  : valid(v), point(p)
                              {  }
                              SegmentIntersection (bool v)
                                  : valid(v)
                              {  }
                          };
                           
                          // пересечение отрезков и нахождение точки пересечения
                          // используется параметрическое представление отрезка a+d*t, где a - начало отрезка, d - направляющая, а t - параметр ( 0 <= t <= 1)
                          bool intersect(const Segment& a, const Segment &b, float &ta, float &tb)
                          {
                              vec2 d1 = a.dir();
                              vec2 d2 = b.dir();
                              float d = d1 ^ d2;
                              if ( fabs(d) < eps)
                                  return false;
                              float dax = d1.x;
                              float day = d1.y;
                              float dbx = d2.x;
                              float dby = d2.y;
                              float xa0 = a.begin().x;
                              float ya0 = a.begin().y;
                              float xb0 = b.begin().x;
                              float yb0 = b.begin().y;
                              float t1 = - (dbx*yb0-dbx*ya0-xb0*dby+xa0*dby) / d;
                              float t2 = - (-day*xb0+dax*yb0-dax*ya0+day*xa0) / d;
                              ta = t1 / a.length();
                              tb = t2 / b.length();
                              return true;
                          }
                          // пересечение отрезка a со сплиттером(!) b
                          SegmentIntersection intersectEx(const Segment& a, const Segment& b)
                          {
                              float t1, t2;
                              if (intersect(a, b, t1, t2) == false)
                                  return SegmentIntersection(false);
                              if ( (t1 <= 0) || (t1 >= 1) )
                                  return SegmentIntersection(false); // пересекаются не отрезки, а прямые их содержащие
                              else
                                  return SegmentIntersection(true, a.begin() +  a.dir() * t1 * a.length()); // ок, есть точка пересечения
                          }
                          // v - отрезок
                          // s - сплиттер
                          // p - "положительный" отрезок
                          // n - "отрицательный" отрезок
                          // bp - признак, что положитльный отрезок существует
                          // bn - признак, что не положитльный отрезок существует
                          void split(Segment v, Segment s, Segment &p, Segment &n, bool &bp, bool &bn)
                          {
                              SegmentIntersection i = intersectEx(v, s);
                           
                              if (i.valid == false)
                              { // пересечения нет
                                  bool pos = ( s.toLine()[v.begin()] + s.toLine()[v.end()] )  >= 0;
                                  if (pos)
                                  { // отрезок целиком в положительной полуплосткости
                                      p = v;
                                      bp = true;
                                      bn = false;
                                  }
                                  else
                                  { // отрезок целиком в отрицательной полуплосткости
                                      n = v;
                                      bp = false;
                                      bn = true;
                                  }
                              }
                              else
                              { // есть пересечение
                                  Segment s1 = Segment(v.begin(), i.point);
                                  Segment s2 = Segment(i.point, v.end());
                                  bp = true;
                                  bn = true;
                                  if (s.toLine()[s1.begin()] + s.toLine()[s1.end()] >= 0) // смотрим, какой отрезок лежит в полож. а какой в отр. полуплосткости
                                  {
                                      p = s1;
                                      n = s2;
                                  }
                                  else
                                  {
                                      p = s2;
                                      n = s1;
                                  }
                           
                              }
                          }

                        Уф...
                        Дерево мы построили, теперь пора делить:
                        ExpandedWrap disabled
                          // tree - дерево
                          // segments - набор отрезков, которые будем делить
                          // p, n - списки "положительных" и "отрицательных" отрезков
                          void splitSegments(const BSPNode* tree, const Segments &segments, Segments &p, Segments &n)
                          {
                              Segments pList, nList;
                              for (size_t i = 0; i < segments.size(); i++)
                              {
                                  const Segment& cur = segments[i]; // берем  каждый отрезок
                                  Segment p, n;
                                  bool    pp, nn;
                                  split(cur, tree->splitter, p, n, pp, nn);  // делим его сплиттером
                                  if (pp)
                                      pList.push_back(p);
                                  if (nn)
                                      nList.push_back(n);
                              }
                              if ( tree->positive != NULL )
                                  splitSegments(tree->positive, pList, p, n); // делим P список рекурсивно
                              else
                                  p.insert(p.end(), pList.begin(), pList.end()); // дерево кончилось => все что попалов в P список лежит вне многоугольника
                           
                              if ( tree->negative != NULL )
                                  splitSegments(tree->negative, nList, p, n);
                              else
                                  n.insert(n.end(), nList.begin(), nList.end());
                          }

                        Вот так пользоватся:
                        ExpandedWrap disabled
                          struct Polygon
                          {
                              Polygon(std::vector<vec2> v)
                              {
                                  for (size_t i = 0; i < v.size(); i++)
                                      segments.push_back( Segment(v[i], v[ (i + 1) % v.size() ] ) );
                              }
                              Segments segments;
                          };
                           
                           
                          void print(Segments &s)
                          {
                              for (size_t i = 0; i < s.size(); i++)
                                  printf("(%4.2f %4.2f) - (%4.2f %4.2f)\n", s[i].begin().x, s[i].begin().y,  s[i].end().x,  s[i].end().y );
                           
                          }
                           
                           
                          int main(void)
                          {
                           
                          // многоугольник A
                              std::vector<vec2> PA;
                              PA.push_back(vec2(  0, 0 ) );
                              PA.push_back(vec2(  4, 2 ) );
                              PA.push_back(vec2(  2, 2 ) );
                              PA.push_back(vec2(  2, 4 ) );
                          // многоугольник B
                              std::vector<vec2> PB;
                              PB.push_back(vec2(  1, 1 ) );
                              PB.push_back(vec2(  3, 1 ) );
                              PB.push_back(vec2(  3, 3 ) );
                              PB.push_back(vec2(  1, 3 ) );
                           
                              Polygon A(PA); // создали многоугольник по точкам
                              Polygon B(PB);
                           
                              BSPNode* treeA = buildTree(A.segments); // построили дерево для многоугольника A
                              Segments BPlus, BMinus;
                              splitSegments(treeA, B.segments, BPlus, BMinus); // разделили многоугольник B
                                  
                           
                              printf("B+\n");
                              print(BPlus);
                              printf("B-\n");
                              print(BMinus);
                           
                              return 0;
                          }

                        Ну и остатки
                        ExpandedWrap disabled
                          #define eps 1e-5
                           
                          inline vec2 rotatem90(vec2 v)
                          {
                              return vec2(v.y, -v.x);
                          }
                           
                          class Line
                          {
                          public:
                              vec2 normal;
                              float c;
                              vec2 dir;
                              vec2 begin;
                              Line(vec2 A, vec2 B)
                              {
                                  dir = B - A;
                                  dir.normalize();
                                  normal = rotatem90(dir);
                                  c = - (A * normal);
                                  begin = A;
                              }
                           
                              Line(vec2 Normal, float C)
                                  : normal(Normal), c(C)
                              {   }
                           
                              float operator[](vec2 point) const { return normal * point + c; }
                          };
                           
                          class Segment
                          {
                           
                              vec2 a, b;
                              Line line;
                          public:
                              Segment()
                                  :line(vec2(0,0), 0), a(0,0), b(0,0)
                              {   }
                              
                              Segment(vec2 A, vec2 B)
                                  : a(A), b(B), line(A, B)
                              {   }
                           
                              const Line& toLine() const
                              {
                                  return line;
                              }
                              const vec2& begin() const { return a; }
                              const vec2& end()   const { return b; }
                              const vec2 dir() const
                              {
                                  vec2 d = vec2(b - a);
                                  d.normalize();
                                  return d;
                              }
                           
                              float length() const
                              {
                                  return (b - a).length();
                              }
                           
                          };
                        albom
                        Сообщ. #12,
                          Senior Member
                          ****
                          Профиль · PM
                          Поощрения: 2 Dgm
                          Рейтинг (т): 20
                          А вот собственно и пересечение/объединение/разность:
                          ExpandedWrap disabled
                            void deleteTree(BSPNode *tree)
                            {
                                if (tree != NULL)
                                {
                                    deleteTree(tree->positive);
                                    deleteTree(tree->negative);
                                    delete tree;
                                }
                            }
                             
                            void divide( const Polygon &a, const Polygon &b, Segments &APlus, Segments &AMinus, Segments &BPlus, Segments &BMinus)
                            {
                             
                                BSPNode* treeA = buildTree(a.segments);
                                BSPNode* treeB = buildTree(b.segments);
                                splitSegments(treeA, b.segments, BPlus, BMinus);
                                splitSegments(treeB, a.segments, APlus, AMinus);
                                deleteTree(treeA);
                                deleteTree(treeB);
                            }
                             
                            Polygon polygonIntersection(const Polygon &a, const Polygon &b)
                            {
                                Segments APlus, AMinus;
                                Segments BPlus, BMinus;
                                divide(a, b, APlus, AMinus, BPlus, BMinus);
                                AMinus.insert(AMinus.end(), BMinus.begin(), BMinus.end());
                                return Polygon(AMinus);
                            }
                             
                            Polygon polygonUnion(const Polygon &a, const Polygon &b)
                            {
                                Segments APlus, AMinus;
                                Segments BPlus, BMinus;
                                divide(a, b, APlus, AMinus, BPlus, BMinus);
                                APlus.insert(APlus.end(), BPlus.begin(), BPlus.end());
                                return Polygon(APlus);
                            }
                             
                            Polygon polygonDifference(const Polygon &a, const Polygon &b)
                            {
                                Segments APlus, AMinus;
                                Segments BPlus, BMinus;
                                divide(a, b, APlus, AMinus, BPlus, BMinus);
                                for (size_t i = 0; i < BMinus.size(); i++)
                                    BMinus[i] = Segment(BMinus[i].end(), BMinus[i].begin()); // изменение направления обхода, обращение нормалей!
                                APlus.insert(APlus.end(), BMinus.begin(), BMinus.end());
                                return Polygon(APlus);
                            }
                          Сообщение отредактировано: albom -
                          Nymph666
                          Сообщ. #13,
                            Unregistered
                            Большое спасибо, albom! Написала я алгоритм, который строит BSP-дерево для одного многоугольника. И поняла... Что он работает только на выпуклых многоугольниках... А у меня они могут быть и вогнутыми... :'(
                            albom
                            Сообщ. #14,
                              Senior Member
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                              Плохо, что только для выпуклых. К тому же для выпуклых многоугольников bsb-дерево вырождается в линейный список, и там в нем не много смысла.

                              Тогда показывайте ваш алгоритм построения, будем разбиратся.
                              Nymph666
                              Сообщ. #15,
                                Unregistered
                                Алгоритм в принципе такой же: то есть ты хочешь сказать, что он работает и для вогнутых? Мне казалось, что именно для одного многоугольника дерево ДОЛЖНО вырождаться в линейный список.
                                То есть ты хочешь сказать, что когда мы разбиваем этим деревом другой многоугольник все будет правильно работать?
                                albom
                                Сообщ. #16,
                                  Senior Member
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                                  Цитата Nymph666 @
                                  то есть ты хочешь сказать, что он работает и для вогнутых?
                                  ага
                                  Цитата Nymph666 @
                                  что именно для одного многоугольника дерево ДОЛЖНО вырождаться в линейный список
                                  Нет. Когда мы строим дерево для выпуклого многоугольника, то какой бы мы ни взяли сплиттер (грань этого многоугольника), весь многоугольник лежит в отрицательной полуплосткости оносительно прямой, проведенной через этот сплиттер, вот и получаем, что за каждый шаг построения дерева мы откусываем от границы многоугольника по одной грани в качестве сплиттера, а остальное выкидиваем в отрицательное поддерево. Получается линейный список.
                                  Для вогнутых это не так: изначально в качестве сплиттера мы можем выбрать такую грань, что прямая, проходящая через нее, рассечет наш многоугольник на две части, т.е. сразу получится дерево. Хотя для некоторых невыпуклых многоугольников существует такой порядок выбора сплиттеров, что дерево все равно остается линейным списком (хотя и с меняющимся знаком), но этот случай нам не интересен, т.к. никакой выгоды отсюда мы извлечь не можем. Если интересно, то алгоритм выбора сплиттеров такой: строим выпуклую оболочку для многоугольника, потом в качестве сплиттеров выбираем те грани, которые вошли в выпуклую оболочку (легко привести пример токого многоугольника, что ни одна его грань в выпуклую оболочку не войдет), запоминаем смену знака и повторяем итерацию, и так пока либо не кончатся грани (последовательность найдена), либо не перестанет менятся выпуклая оболочка (требуемой последовательности сплиттеров не существует).Вообще, к "линейности" bsp-дерева стремится не нужно, получилось линейным, ни и ладно...

                                  Цитата Nymph666 @
                                  То есть ты хочешь сказать, что когда мы разбиваем этим деревом другой многоугольник все будет правильно работать?
                                  Если дерево правильно построено, то да.
                                  Неделю назад я написал тот код, что выше, погонял пару тестов, и с невыпуклыми многоугольниками он точно работает. Понимаю, что проблема в том, что это код, а не описание алгоритма, в чужих исходниках разбиратся дело неблагодарное :(

                                  Можешь написать сюда свой вариант построения дерева (на псевдокоде, либо на конкретном языке)? Если где-то просто непонимание алгоритма, то попробую объяснить это по-лучше.
                                  Nymph666
                                  Сообщ. #17,
                                    Unregistered
                                    Цитата albom @
                                    Цитата
                                    Когда мы строим дерево для выпуклого многоугольника, то какой бы мы ни взяли сплиттер (грань этого многоугольника), весь многоугольник лежит в отрицательной полуплосткости оносительно прямой, проведенной через этот сплиттер, вот и получаем, что за каждый шаг построения дерева мы откусываем от границы многоугольника по одной грани в качестве сплиттера, а остальное выкидиваем в отрицательное поддерево. Получается линейный список.
                                    .

                                    Вот я так и понимала алгоритм. То есть при каждой "итерации" мы откусываем область, которая не входит в многоугольник...А при вогнутом так не получается. То есть какие-либо ребра могут оказаться в positive.

                                    ExpandedWrap disabled
                                       void splitSegments(const BSPNode* tree, const Segments &segments, Segments &p, Segments &n)
                                      {
                                          Segments pList, nList;
                                          for (size_t i = 0; i < segments.size(); i++)
                                          {
                                              const Segment& cur = segments[i]; // берем  каждый отрезок
                                              Segment p, n;
                                              bool    pp, nn;
                                              split(cur, tree->splitter, p, n, pp, nn);  // делим его сплиттером
                                              if (pp)
                                                  pList.push_back(p);
                                              if (nn)
                                                  nList.push_back(n);
                                          }
                                          if ( tree->positive != NULL )
                                              splitSegments(tree->positive, pList, p, n); // делим P список рекурсивно
                                          else
                                              p.insert(p.end(), pList.begin(), pList.end()); // дерево кончилось => все что попалов в P список лежит
                                      вне многоугольника
                                       
                                          if ( tree->negative != NULL )
                                              splitSegments(tree->negative, nList, p, n);
                                          else
                                              n.insert(n.end(), nList.begin(), nList.end());

                                    - Вот в этой функции получается, что: Мы берем отрезки многоугольника и делим их "первым" сплиттером:
                                    ExpandedWrap disabled
                                         for (size_t i = 0; i < segments.size(); i++)
                                          {
                                              const Segment& cur = segments[i]; // берем  каждый отрезок
                                              Segment p, n;
                                              bool    pp, nn;
                                              split(cur, tree->splitter, p, n, pp, nn);  // делим его сплиттером
                                              if (pp)
                                                  pList.push_back(p);
                                              if (nn)
                                                  nList.push_back(n);
                                          }

                                    Затем сплиттером в положительной ветке делим то, что попало в PList. А то есть этот PList делится на положительную и отрицательную часть. Не понимаю:
                                    ExpandedWrap disabled
                                       n.insert(n.end(), nList.begin(), nList.end());

                                    То есть что в итоге попадает в n? То есть функция поделит все отрезки на те, которые входят в полигон и на те, которые не входят?
                                    Сообщение отредактировано: Nymph666 -
                                    albom
                                    Сообщ. #18,
                                      Senior Member
                                      ****
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                                      Вот, нарисовал пример, давай смотреть.
                                      • На первой картинке изображен наш невыпуклый четырехугольник ABCD (порядок обхода важен).
                                      • На второй изображено то что мы хотим получить. А хотим мы получить возможность разделить пространство на две области: положительную (зеленая, вне многоугольника) и отрицательную (красная, внутри соответственно).
                                        Ну кроме этого мы еще хотим уметь разделять контур другого многоугольника на две части, такие что каждая часть лежит целиком в области одного цвета, но это сейчас не главное.

                                      • Итак, начинаем строить bsp-дерево и переходим к картинке #3.
                                        Выбрали в качестве сплиттера ребро AB, построили прямую (синяя такая), и разделили остальные ребра на два множества: N_1={BC, CD, DA} и P_1={} (пусть индекс _1 служит для нумерации множеств на разных этапах рекурсии).
                                        Множество P_1 оказалось пустым, и рекурсивный вызов процедуры buildTree сразу же возвратил nil, ну мы и сохранили результат.
                                        Заметим, что теперь синяя прямая AB отделила от нашей плостости некую область 1, которая целиком лежит вне многоугольника!!
                                        Таким образом, если некий объект лежит ниже AB, то про него мы можем однозначно сказать, что он вне многоугольника.
                                        Теперь работает рекурсивный вызов для N_1. Тут все сложнее, и поэтому мы переходим к картинке #4.
                                      • Сплиттер BC (что поделаешь, мы берем первое ребро в попядке обхода).
                                        Так вот, сплиттер рассек ребро DA на два: DE и EA. Опять строим два множества N_2={EA} и P_2={CD, DE}.
                                        Больше тут ничего интересного, и мы делаем рекурсивный вызов для P_2.

                                        Небольшое отступление. Сплиттеры показаны синим цветом, предыдущие сплиттеры - бледно-голубым. Кроме того, важно что не все сплиттеры прямые, не в том смысле что кривые, а в том что есть еще и лучи, и отрезки.
                                      • Картинка #5.
                                        Сплиттер CD. N_3={DE}, P_3={}.
                                        Вот, теперь вызов рекурсии для P_3 вернет nil и мы откусили от плосткости еще одну область 2.
                                      • Картинка #6. Рекурсивный вызов для N_3.
                                        Сплиттер DE. N_4={}, P_4={}.
                                        Вызвали рекурсию для P_4 - получили область 3.
                                      • Картинка #6. Рекурсивный вызов для N_4.
                                        Множество N_4 пусто => получили область 4.
                                      • Картинка #7. Рекурсивный вызов для N_2.
                                        Сплиттер EA. N_5={}, P_5={}.
                                        Вызов для P_5 дал область 5.
                                      • Картинка #8. Рекурсивный вызов для N_5.
                                        Пусто, все. Вернули область 6.
                                      • Дальше идут возвраты из рекурсии, но картинки там не интересные.


                                      Итак, мы построили дерево. Вспоминаем исходную задачу. Смотрим на рисунок... Ага, внутренность многоугольника это области 4 и 6. Внешность - 1, 2, 3, 5.
                                      Теперь смотрим на дерево... Вот оно! Области 1, 2, 3, 5 - это левые листья в дереве (на самом деле в программе там нет никаких листьев, т.к. хранить в них особенно нечего, а поэтому там просто nil), а области 4 и 6 - правые.

                                      Таким образом если нам нужно узнать положение точки относительно многоугольника, то взяв точку, и начав спускатся с ней по дереву, мы должны запомнить в каком листе мы остановились: в правом или в левом.

                                      Вместо точки, можно так же спустить по дереву отрезок, деля его на два, если он вдруг пересек сплиттер.
                                      Вот в этой процедуре
                                      ExpandedWrap disabled
                                         void splitSegments(const BSPNode* tree, const Segments &segments, Segments &p, Segments &n);
                                      множество n - это множество отрезков, законцивших свой спуск в правом листе, а отрезки из p соответственно спускаются в левые листья.

                                      Собственно, строка
                                      ExpandedWrap disabled
                                         n.insert(n.end(), nList.begin(), nList.end());
                                      и делает это запоминание, ведь она выполняется когда мы дошли до правого листа.

                                      Остальное вроде просто: спускаем контур по дереву, и из его половинок конструируем новые многоугольники.

                                      Цитата Nymph666
                                      То есть функция поделит все отрезки на те, которые входят в полигон и на те, которые не входят?
                                      точно
                                      Сообщение отредактировано: albom -

                                      Прикреплённая картинка
                                      Прикреплённая картинка
                                      Nymph666
                                      Сообщ. #19,
                                        Unregistered
                                        Спасибо, вроде разобралась. Единственное, а обязательно нужно разбивать DA на DE и EA? У меня в алгоритме проверяется только пересечение отрезков: если пересечение то одну половину в p, другую - в n. Да, я даже замечала, что иногда когда мы определяем для точек отрезка куда они относятся - одна лежит в p, а другая - в n. Получается это неправильно и нужно искать пересечение отрезка с прямой? Как это сделать с двумя отрезками(как и с двумя прямыми) понятно, а когда отрезок и прямая?
                                        С построением собственно результирующих многоугольников идеи в принципе есть: раз у нас есть результирующие ребра, то их не так уж сложно упорядочить и получить окончательный результат...
                                        ток не поняла что значит
                                        Цитата
                                        спускаем контур по дереву
                                        ?
                                        albom
                                        Сообщ. #20,
                                          Senior Member
                                          ****
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                                          Цитата Nymph666 @
                                          а обязательно нужно разбивать DA на DE и EA?
                                          Да, обязательно. В bsp-дереве мы не можем допустить, что бы какая-либо сущность пересекала прямую сплиттера, иначе оно просто не будет работать.

                                          Цитата Nymph666 @
                                          Получается это неправильно и нужно искать пересечение отрезка с прямой?
                                          Да, отрезок нашей геометрии нужно пересекать с прямой, содержащей сплиттер (а вот он уже отрезок).

                                          Цитата Nymph666 @
                                          а когда отрезок и прямая?
                                          Простой вариант с параметаризацией.
                                          Пусть у нас заданы две точки A и B - начало и конец отрезка, и две произвольные точки C, D на прямой.
                                          Тогда решаем систему:
                                          A * (1 - t1) + B * t1 = C * (1 - t2) + D * t2
                                          (относительное t1 и t2)

                                          Находим X = A * (1 - t1) + B * t1 - точку пересечения прямых AB и CD.
                                          Теперь, если 0 < t1 < 1, то есть пересечение отрезка с прямой (и он делится на два: AX и XB), иначе отрезок прямую не пересекат (т.е. целиком лежит в одной из полуплоскостей).


                                          Цитата Nymph666 @
                                          С построением собственно результирующих многоугольников идеи в принципе есть: раз у нас есть результирующие ребра, то их не так уж сложно упорядочить и получить окончательный результат...
                                          Упорядочивание делать можно только в конце, перед выводом ответа. Главное помнить о направлении обхода, и о том, что после наших операций мы можем получить неодносвязный или даже несвязный "многоугольник". Хотя в этом случае алгоритм и работает прекрасно, нужно правильно интерпретировать результат.
                                          Цитата Nymph666 @
                                          ток не поняла что значит
                                          Цитата
                                          спускаем контур по дереву
                                          Разделяем границу многоугольника A на два множества: A+ и A-.
                                          Nymph666
                                          Сообщ. #21,
                                            Unregistered
                                            Уря, заработало :D Функция разбиения одного полигона относительно другого...
                                            Nymph666
                                            Сообщ. #22,
                                              Unregistered
                                              Для двух многоугольников вродь теперь работает:-) Осталось упорядочить и посчитать площадь...
                                              Но у меня даны несколько многоугольников... Причем результат ведь может получиться многосвязным и с дырками. Предполагаю, что потом надо брать каждый из многоугольников, попавших в результат и применять выбранную операцию для каждого. Но вот что делать с дырками? Может обходить их по часовой стрелке?
                                              Также возникает вопрос как определять: данный многоугольник - многоугольник или дырка? Проверять на принадлежность другим многоугольникам? В принципе можно проверить одну точку. Но и тогда получается квадратичная сложность от количества многоугольников, которые попали в результат...
                                              albom
                                              Сообщ. #23,
                                                Senior Member
                                                ****
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                                                Цитата Nymph666 @
                                                Осталось упорядочить и посчитать площадь...
                                                Для подсчета площади не нужно ничего упорядочивать. Достаточно подсчитать сумму оринтированных площадей, натянутых на ребра полученного многоугольника.
                                                Т.е. фиксируем произвольную точку A. В цикле пробегаемся по всем ребрам. У каждого ребра есть начало (S) и конец (E), считаем векторное произведение V = AS * AE. Накапливаем его S = S + V. Тогда после цикла |S/2| есть искомая площадь с учетом всех дырок, итп.

                                                Цитата Nymph666 @
                                                Предполагаю, что потом надо брать каждый из многоугольников, попавших в результат и применять выбранную операцию для каждого.
                                                Вы имеете ввиду, что после если нужно найти, например, R = A - (B - C), то сначала вы найдете (B-C), потом, если результат будет многосвызным, разобъете его на простые многоугольники и по очереди вычтите их из A?
                                                Это неверный подход.
                                                Для данного алгоритма не составляют проблему ни многосвязность, ни дырки. Просто ничего не нужно делать.

                                                Цитата Nymph666 @
                                                Но вот что делать с дырками? Может обходить их по часовой стрелке?
                                                Раз многоугольники обходятся против часовой стрелки, то дырки будут обходится по часовой, это верно.
                                                Цитата Nymph666 @
                                                данный многоугольник - многоугольник или дырка?

                                                Если задача ставится как проверить является-ли простой (односвязный) контур дыркой, то можно найти его направленную площадь (как описано выше). Для многоугольников она будет положительной, а для дырок отрицательной.

                                                Цитата Nymph666 @
                                                данный многоугольник - многоугольник или дырка? Проверять на принадлежность другим многоугольникам?
                                                Плохая идея. Во-первых, нужно считать всякие уровни вложенности. А во-вторых, если захотите к операциям AND, OR, MINUS добавить еще и NOT (дополнение), и построить замкнутую алгебру над многоугольниками, то такой метод не будет работать.

                                                Цитата Nymph666 @
                                                Но и тогда получается квадратичная сложность от количества многоугольников, которые попали в результат...
                                                Направленная площадь. Сложность проверки контура линейно зависит от его длины.

                                                Вот только в этом случае нужно уметь быстро собирать множество отрезков результата в простые контура.
                                                Неплохая, по-моему, реализация это сбалансированное бинарное дерево, ключ (составной) - координаты начала отрезка. Сложность сбора O(N*logN).

                                                В принципе, можно считать, что вершины многоугольников "хорошо" распределены и избавится от сбалансированности, а использовать Quadtree. Макс. сложность будет O(N^2), но в среднем можно ожидать O(N*logN).
                                                Nymph666
                                                Сообщ. #24,
                                                  Unregistered
                                                  Цитата
                                                  Для подсчета площади не нужно ничего упорядочивать.

                                                  Я для подсчета площади(исходных многоугольников) тоже использовала ориентированную площадь. Ток там формула была иная S = S + ((X1*Y2)-(Y1*X2)), где X1,Y1 -первая вершина ребра X2,Y2 - вторая вершина. А про твою формулу слышу впервые...То есть ты хочешь сказать, что мы берем массив получившихся ребер, произвольную точку и считаем площадь?


                                                  Ориентированная площадь непосредственно связана с направлением обхода многоугольника. Я хотела искать дырки, скажем, для изменения направления их обхода(если они против часовой), ну и может для подсчета площади. Но если учитывать написанную тобой формулу и то, что
                                                  Цитата
                                                  Если задача ставится как проверить является-ли простой (односвязный) контур дыркой, то можно найти его направленную площадь (как описано выше). Для многоугольников она будет положительной, а для дырок отрицательной.
                                                  получается после сборки мы уже получим дырки с правильным направлением обхода?

                                                  То есть: После того как мы получили кучу отрезков входящих в результат, нужно их собрать в простые контура. Все больше ничего не делаем берем список контуров и рассматриваем их как один многоугольник и опять строим BSP и т.д. Я правильно поняла?

                                                  Цитата
                                                  Неплохая, по-моему, реализация это сбалансированное бинарное дерево, ключ (составной) - координаты начала отрезка. Сложность сбора O(N*logN).

                                                  В принципе, можно считать, что вершины многоугольников "хорошо" распределены и избавится от сбалансированности, а использовать Quadtree. Макс. сложность будет O(N^2), но в среднем можно ожидать O(N*logN).

                                                  А можно поподробнее про эти методы?;-)
                                                  Сообщение отредактировано: Nymph666 -
                                                  albom
                                                  Сообщ. #25,
                                                    Senior Member
                                                    ****
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                                                    Цитата Nymph666 @
                                                    Ток там формула была иная S = S + ((X1*Y2)-(Y1*X2))
                                                    Та же самая, просто A=0.

                                                    Цитата Nymph666 @
                                                    То есть ты хочешь сказать, что мы берем массив получившихся ребер, произвольную точку и считаем площадь?
                                                    Да, все равно от порядка сложения результат не зависит.

                                                    Цитата Nymph666 @
                                                    получается после сборки мы уже получим дырки с правильным направлением обхода?
                                                    Направление обхода будет правильным, если правильно делать операции, например, когда берем разность A-B, то результат есть объединение A+ и B-, но в B- нужно поменять направление обхода.

                                                    Цитата Nymph666 @
                                                    После того как мы получили кучу отрезков входящих в результат, нужно их собрать в простые контура. Все больше ничего не делаем берем список контуров и рассматриваем их как один многоугольник и опять строим BSP и т.д. Я правильно поняла?
                                                    Выделять простые контура нужно только если их планируется использовать где-то еще. Если от многоугольника на промежуточном этапе требуется только bsp-дерево, то можно ничего не собирать, а просто передать неупорядоченный массив ребер в процедуру построениея bsp.

                                                    Цитата Nymph666 @
                                                    А можно поподробнее про эти методы?
                                                    Строишь Quadtree для всех отрезков границы. Тогда контуры собираются так: выбираем из Γ (граница) какой-нибудь элемент A, добавляем его в S (текущий простой контур). Теперь делаем запрос в квадродерево с ключем A.end, если оно вернет некий отрезок B, то A=B и повторяем, иначе S - контур, выводим его, и повторяем с самого начала. Естественно, следим что бы каждый отрезок обрабатывался только один раз.
                                                    Nymph666
                                                    Сообщ. #26,
                                                      Unregistered
                                                      Цитата
                                                      Выделять простые контура нужно только если их планируется использовать где-то еще.

                                                      Использовать для последующего построения пересечения, объединения и разности с другим многоугольником (третьим, четвертым, ...)
                                                      Получается ничего не нужно упорядочивать, просто продолжаем строить BSP дерево и делить новый многоугольник этими ребрами?

                                                      Цитата
                                                      Направление обхода будет правильным, если правильно делать операции, например, когда берем разность A-B, то результат есть объединение A+ и B-, но в B- нужно поменять направление обхода.

                                                      Для пересечения,объединения нужно менять направление обхода?
                                                      albom
                                                      Сообщ. #27,
                                                        Senior Member
                                                        ****
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                                                        Цитата Nymph666 @
                                                        Получается ничего не нужно упорядочивать, просто продолжаем строить BSP дерево и делить новый многоугольник этими ребрами?
                                                        Да.
                                                        Правда может возникнуть проблема с увеличением кол-ва ребер, которые при деление были поделены на два, но обе половинки вошли в ответ.
                                                        Тут два варианта, либо периодически их нужно объединять в одно ребро. Либо сохранять в узле bsp-дерева все такие ребра (т.е. делим ребра не на два класса, а на три: лежащие с одной стороны сплиттера, с другой, и на самом сплиттере).

                                                        Цитата Nymph666 @
                                                        Для пересечения,объединения нужно менять направление обхода?
                                                        Нет
                                                        Nymph666
                                                        Сообщ. #28,
                                                          Unregistered
                                                          Цитата
                                                          может возникнуть проблема с увеличением кол-ва ребер, которые при деление были поделены на два, но обе половинки вошли в ответ.

                                                          Да, замечала, есть такое дело :)
                                                          Если объединять, то просматриваем все отрезки, вошедшие в результат и если начало_второго(CD)=конец_первого(AB) и смотрим принадлежит ли другая точка, скажем второго отрезка(то есть точка D) первому отрезку АВ(ну в смысле прямой им образованной). Принадлежность проверяется подстановкой координат точки в уравнение(в то, которое мы уже использовали когда строили BSP)и если оно равно нулю, то следовательно D принадлежит AB. Объединяем AB и CD.user posted image
                                                          Я правильно думаю? Или как-то по-другому можно?
                                                          albom
                                                          Сообщ. #29,
                                                            Senior Member
                                                            ****
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                                                            Иногда сохраняют с отрезком информацию, что если вместе с ним в результат вошел другой отрезок (у всех отрезков есть некий уникальный идентификатор), то их нужно заменить на другой отрезок.
                                                            Хотя в двумерном случае можно оставить все так.
                                                            Nymph666
                                                            Сообщ. #30,
                                                              Unregistered
                                                              Здравствуй, albom! Программу написала, тока она периодически не правильно работает при некоторых данных для двух многоугольников, а для нескольких все еще хуже,- редко работает правильно(((
                                                              Причем проверяла работу алгоритма вроде как все работает "правильно"(по алгоритму).
                                                              Например, вот здесь.
                                                              На рисунке:
                                                              user posted image
                                                              Здесь два полигона(один из них -пятиугольник ABLNM): 0 и 1 - это начальные точки полигонов. Ищем объединение. Обходим против часовой стрелки.
                                                              Сначала естественно строим BSP-деревья. Вроде все правильно.
                                                              Затем спускаем отрезки первого полигона...
                                                              В общем, сразу к ошибке(неправильно отсортирован отрезок CH):
                                                              Сначала первым ребром нулевого многоугольника мы разбиваем отрезок AB на два: AC(positive) и CB(negative).
                                                              Отрезок AC рассматривать не будем, так как он сортируется правильно.
                                                              Смотрим что у нас в дереве:
                                                              splitter165 189 88 285//сплиттер
                                                              pList rebro 220,34375 120 270 120
                                                              pList rebro 270 120 178,922789048651 171,641717549734
                                                              pList rebro 173 175 288 220
                                                              pList rebro 288 220 271 267
                                                              pList rebro 271 267 224 237
                                                              pList rebro 224 237 217 299
                                                              pList rebro 217 299 165 189
                                                              nList rebro 88 285 150 120(EG)
                                                              nList rebro 150 120 220,34375 120(RU)
                                                              nList rebro 178,922789048651 171,641717549734 173 175(UK)
                                                              То есть на следующем шаге мы делим ребро CB относительно сплиттера 88 285 150 120(EG). Оно делится на два отрезка: CD(negative) и DB(positive).
                                                              DB также не будем трогать в силу правильной сортировки.
                                                              Теперь CD делим относительно сплиттера 150 120 220,34375 120(RU)(он тоже попадает в nList)
                                                              Он весь попадает в negative.
                                                              Ну и последний сплиттер178,922789048651 171,641717549734 173 175(UK)(он тоже попадает в nList):
                                                              он делит CD на CH(positive) и HD(negative).
                                                              И в итоге получается, что CH находится в Plus ну и соответственно входит в объединение, что неправильно!(((
                                                              Почему такое получается?
                                                              Может я опять что-то не так делаю?*CRY*
                                                              albom
                                                              Сообщ. #31,
                                                                Senior Member
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                                                                Такая ситуация не возможна, если у нас CD делится сплитером UK (почему UK, кстати? Ведь отрезок UF после деления сплиттером 0E должен распасться на два (UK и KF), и сплиттер UK должен попать в другую половину дерева, а здесь должен работать сплиттер KF), то положительные элементы после разделения сплиттером должны обрабатыватся дальше безымянным сплиттером F? (? - самая правая вершина на рисунке), точнее не им, а его половиной, которая образовалась, когда его на первом шаге рассек сплиттер 0E. А вот он уже классифицирует CH как лежащий внутри многоугольника.
                                                                Проверь, похоже тут из дерева пропал сплиттер F?.

                                                                Или покажи BSP-дерево для многоугольника EGUF... желательно, с подписанными буковками, а то набор чисел не воспринимается абсолютно.
                                                                Nymph666
                                                                Сообщ. #32,
                                                                  Unregistered
                                                                  Спасибо ;)
                                                                  Цитата
                                                                  Проверь, похоже тут из дерева пропал сплиттер F?.

                                                                  Да, именно так. :yes: Его не было в BSP - я его выкидывала так как t1 = 0.003... а у меня стояла погрешность на 0.005!
                                                                  Правда все равно есть глюки:( Буду дальше разбираться, что не так делаю...:)
                                                                  icetnt
                                                                  Сообщ. #33,
                                                                    Unregistered
                                                                    может кто что нибудь сказать про тип данных vec2 ..какой файл для него надо подключать.?
                                                                    albom
                                                                    Сообщ. #34,
                                                                      Senior Member
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                                                                      Цитата icetnt @
                                                                      может кто что нибудь сказать про тип данных vec2 ..какой файл для него надо подключать.?
                                                                      Никакой. Возьми и сам напиши реализацию <_<
                                                                      icetnt
                                                                      Сообщ. #35,
                                                                        Unregistered
                                                                        albom ясно значит просто обычная структура с 2мя полями как бе =)

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                                                                        хотя скорее класс.
                                                                        albom
                                                                        Сообщ. #36,
                                                                          Senior Member
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                                                                            Unregistered
                                                                            а может уважаемый albom подкинет листинг vec2 ?
                                                                            albom
                                                                            Сообщ. #38,
                                                                              Senior Member
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                                                                              VG54
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                                                                                Unregistered
                                                                                Злой вы :D
                                                                                проблема только в d1 ^ d2. Как называется эта операция над векторами?
                                                                                albom
                                                                                Сообщ. #40,
                                                                                  Senior Member
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                                                                                  d1 ^ d2. Как называется эта операция над векторами?
                                                                                  Векторрное произведение, вроде. Собственно, проверить легко, всё равно она тут только в одном месте затесалась, а именно взять уравнение прямой a+t*d, где a - точка на прямой, d - вектор, параллельный прямой, t - скаляр, взять аналогичное уравнение для второй, и решить :)

                                                                                  Цитата VG54 @
                                                                                  Злой вы
                                                                                  Увы, увы :yes-sad:
                                                                                  Swetlana
                                                                                  Сообщ. #41,
                                                                                    Unregistered
                                                                                    Цитата
                                                                                    Векторрное произведение

                                                                                    Если я правильно поняла, то d1 и d2 - направляющие вектора отрезков, для которых ищется точка пересечения. У коллинеарных векторов векторное произведение равно 0, и функция возвращает false.
                                                                                    albom
                                                                                    Сообщ. #42,
                                                                                      Senior Member
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                                                                                        Unregistered
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                                                                                        Совпадающие(в т.ч. частично) грани многоугольников алгоритм считает коллинеарными и выкидывает в положит. полуплоскость, т.е. в итоговых результатах (например в polygonIntersection) их не показывает. Это бага или фича?
                                                                                        Сообщение отредактировано: VG54 -
                                                                                        albom
                                                                                        Сообщ. #44,
                                                                                          Senior Member
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                                                                                          Добавлено
                                                                                          Цитата VG54 @
                                                                                          Это бага или фича?
                                                                                          Фича. Посмотри на функцию split(), условие вполне ясно показывает, как в данном случае реализация себя ведет.
                                                                                          Лапуля
                                                                                          Сообщ. #45,
                                                                                            Unregistered
                                                                                            Скажите, пожалуйста, а если многоугольники касаются в одной точке или по стороне, подойдут ли для операции объединения/пересечения bsp-деревья?
                                                                                            И еще один вопрос (я не очень поняла) если одна из сторон многоугольника совпадает со сплиттером, то она в дерево уже не идет на данной этапе?
                                                                                            albom
                                                                                            Сообщ. #46,
                                                                                              Senior Member
                                                                                              ****
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                                                                                              если многоугольники касаются в одной точке или по стороне, подойдут ли для операции объединения/пересечения bsp-деревья?
                                                                                              Подойдут. Но возможно придется сделать дополнительную проверку на вырожденность результатов, т.к. мы можем получить многоугольник нулевой площади, например, с контуром, состоящим всего из двух отрезков.


                                                                                              Цитата Лапуля @
                                                                                              если одна из сторон многоугольника совпадает со сплиттером, то она в дерево уже не идет на данной этапе?
                                                                                              Если сплиттер получен именно из этой стороны, то нет, дальше не идет, а остается в текущей вершине bsp-дерева.
                                                                                              Лапуля
                                                                                              Сообщ. #47,
                                                                                                Unregistered
                                                                                                :yes: Большое спасибо!!!
                                                                                                У меня возник еще такой вопрос: возможно ли применить bsp-дерево для нахождения точек пересечения многоугольника и отрезка прямой? :blink:
                                                                                                albom
                                                                                                Сообщ. #48,
                                                                                                  Senior Member
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                                                                                                  Лапуля
                                                                                                  Сообщ. #49,
                                                                                                    Unregistered
                                                                                                    Не уверена, ещё думаю над этим...
                                                                                                    Сейчас нахожу пересечение перебором, что занимает очень много времени.
                                                                                                    У меня в работе постоянно 2 многоугольника: положение одного из них не меняется, а второй на каждой итерации смещается на вектор.
                                                                                                    Мне кажется количество проверок пересечения двух отрезков можно сократить с помощью bsp-дерева или я ошибаюсь?
                                                                                                    albom
                                                                                                    Сообщ. #50,
                                                                                                      Senior Member
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                                                                                                      Цитата Лапуля @
                                                                                                      Мне кажется количество проверок пересечения двух отрезков можно сократить с помощью bsp-дерева или я ошибаюсь?
                                                                                                      Когда проверяется пересечение одного отрезка с многими, то проверять пересечение нужно только с теми, что попали с ним в одну полуплоскость. Так что bsp дерево может тут помочь, если оно хорошо устроено и каждый раз делит множество отрезков примерно на две равные по размеру группы. И тут важно уже выбирать сплиттер при построении bsp не абы как, а взяв за основу один из критериев вроде равенства размеров групп при разбиении. Хотя, конечно, когда многоугольники передвигаются друг относительно друга, выбор сделать будет очень сложно, а перестраивать bsp каждый раз накладно.
                                                                                                      А сама проверка на пересечение отрезка может быть реализована наподобие ф-ии splitSegments(), только в ней в роли отрезка всегда выступает сплиттер и затем проверяются оба под-списка, а можно лишь проверить с какой скороны от сплиттера лежит наш исходный отрезок и проверить только соответствующий список. Вообщем, как-то так :)
                                                                                                      Лапуля
                                                                                                      Сообщ. #51,
                                                                                                        Unregistered
                                                                                                        Большое спасибо! :)
                                                                                                        CtrlShiftB_
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                                                                                                          Лилия Newbie
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                                                                                                            Senior Member
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                                                                                                            Если в двумерном случае прямая является гиперплоскостью, то и плоскость в 3d так же будет ей являтся. Короче говоря, в коде нужно только изменить код проверки пересечения двух гиперплоскостей, вся остальная часть алгоритма, по-сути, останется такой же.
                                                                                                            CtrlShiftB_
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                                                                                                              Лилия Newbie
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                                                                                                              Лапуля
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                                                                                                                Unregistered
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                                                                                                                albom
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                                                                                                                  Senior Member
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                                                                                                                  И как отделить затем внешний контур от внутренего тоже уже обсуждали в теме - по направлению обхода.
                                                                                                                  Лапуля
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                                                                                                                    Unregistered
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                                                                                                                    RR42
                                                                                                                    Сообщ. #58,
                                                                                                                      Unregistered
                                                                                                                      А можно получить хедер vec2? Я что-то не понял немного про normalize, да и вообще багов полно будет скорее всего у меня. Да и проект на C# пишу (я бы на C++ делал, если бы это был мой проект, но надо на C# для ГИС Самарской области. Такая у нас практика на 1 курсе =) ).
                                                                                                                      albom
                                                                                                                      Сообщ. #59,
                                                                                                                        Senior Member
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                                                                                                                        не понял немного про normalize
                                                                                                                        A/║A║
                                                                                                                        RR42
                                                                                                                        Сообщ. #60,
                                                                                                                          Unregistered
                                                                                                                          Спасибо.

                                                                                                                          UPD: А чем отличается vec2 * vec2 от vec2 ^ vec2?
                                                                                                                          Сообщение отредактировано: RR42 -
                                                                                                                          albom
                                                                                                                          Сообщ. #61,
                                                                                                                            Senior Member
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                                                                                                                            Почему t1 и t2 не инициализированы?
                                                                                                                            Незачем.

                                                                                                                            Цитата RR42 @
                                                                                                                            Чем они должны быть?
                                                                                                                            Всё равно.

                                                                                                                            Свои значения переменные в функции intersect получают.
                                                                                                                            albom
                                                                                                                            Сообщ. #62,
                                                                                                                              Senior Member
                                                                                                                              ****
                                                                                                                              Профиль · PM
                                                                                                                              Поощрения: 2 Dgm
                                                                                                                              Рейтинг (т): 20
                                                                                                                              Цитата RR42 @
                                                                                                                              чем отличается vec2 * vec2 от vec2 ^ vec2?
                                                                                                                              Первое — скалярное произведение, второе — векторное (уже обсуждалось в теме!)
                                                                                                                              Этот код вообще к алгоритму опосредовано относится. Рассматривай это как пример, самое важное там — комментарий.
                                                                                                                              RR42
                                                                                                                              Сообщ. #63,
                                                                                                                                Unregistered
                                                                                                                                Здесь где-то кроется ошибка:

                                                                                                                                ExpandedWrap disabled
                                                                                                                                  // tree - дерево
                                                                                                                                  // segments - набор отрезков, которые будем делить
                                                                                                                                  // p, n - списки "положительных" и "отрицательных" отрезков
                                                                                                                                  void splitSegments(const BSPNode* tree, const Segments &segments, Segments &p, Segments &n)
                                                                                                                                  {
                                                                                                                                      Segments pList, nList;
                                                                                                                                      for (size_t i = 0; i < segments.size(); i++)
                                                                                                                                      {
                                                                                                                                          const Segment& cur = segments[i]; // берем  каждый отрезок
                                                                                                                                          Segment p, n;
                                                                                                                                          bool    pp, nn;
                                                                                                                                          split(cur, tree->splitter, p, n, pp, nn);  // делим его сплиттером
                                                                                                                                          if (pp)
                                                                                                                                              pList.push_back(p);
                                                                                                                                          if (nn)
                                                                                                                                              nList.push_back(n);
                                                                                                                                      }
                                                                                                                                      if ( tree->positive != NULL )
                                                                                                                                          splitSegments(tree->positive, pList, p, n); // делим P список рекурсивно
                                                                                                                                      else
                                                                                                                                          p.insert(p.end(), pList.begin(), pList.end()); // дерево кончилось => все что попалов в P список лежит вне многоугольника
                                                                                                                                   
                                                                                                                                      if ( tree->negative != NULL )
                                                                                                                                          splitSegments(tree->negative, nList, p, n);
                                                                                                                                      else
                                                                                                                                          n.insert(n.end(), nList.begin(), nList.end());
                                                                                                                                  }


                                                                                                                                Особенно здесь:

                                                                                                                                ExpandedWrap disabled
                                                                                                                                  n.insert(n.end(), nList.begin(), nList.end());


                                                                                                                                Здесь переменная "n" представлена в виде двух типов: Segments и Segment.

                                                                                                                                ExpandedWrap disabled
                                                                                                                                  void splitSegments(const BSPNode* tree, const Segments &segments, Segments &p, Segments &n)

                                                                                                                                ExpandedWrap disabled
                                                                                                                                  Segment p, n;


                                                                                                                                Что-то я не могу разобраться где что должно стоять)
                                                                                                                                RR42
                                                                                                                                Сообщ. #64,
                                                                                                                                  Unregistered
                                                                                                                                  Решение на C#:

                                                                                                                                  ExpandedWrap disabled
                                                                                                                                    // tree - дерево
                                                                                                                                    // segments - набор отрезков, которые будем делить
                                                                                                                                    // p, n - списки "положительных" и "отрицательных" отрезков
                                                                                                                                    public static void splitSegments(BSPNode tree, List<Segment> segments, ref List<Segment> pref, ref List<Segment> nref)
                                                                                                                                    {
                                                                                                                                        List<Segment> pList = new List<Segment>();
                                                                                                                                        List<Segment> nList = new List<Segment>();
                                                                                                                                        for (int i = 0; i < segments.Count; i++)
                                                                                                                                        {
                                                                                                                                            Segment cur = segments[i]; // берем каждый отрезок
                                                                                                                                            Segment p = new Segment();
                                                                                                                                            Segment n = new Segment();
                                                                                                                                            bool pp = false;
                                                                                                                                            bool nn = false;
                                                                                                                                            Segment.split(cur, tree.splitter, ref p, ref n, ref pp, ref nn); // делим его сплиттером
                                                                                                                                            if (pp)
                                                                                                                                                pList.Add(p);
                                                                                                                                            if (nn)
                                                                                                                                                nList.Add(n);
                                                                                                                                        }
                                                                                                                                        if (tree.positive != null)
                                                                                                                                            splitSegments(tree.positive, pList, ref pref, ref nref); // делим P список рекурсивно
                                                                                                                                        else
                                                                                                                                            pref.AddRange(pList); // дерево кончилось => все что попалов в P список лежит вне многоугольника
                                                                                                                                     
                                                                                                                                        if (tree.negative != null)
                                                                                                                                            splitSegments(tree.negative, nList, ref pref, ref nref);
                                                                                                                                        else
                                                                                                                                            nref.AddRange(nList);
                                                                                                                                    }
                                                                                                                                  RR42
                                                                                                                                  Сообщ. #65,
                                                                                                                                    Unregistered
                                                                                                                                    У меня 3 вопроса по алгоритму.

                                                                                                                                    1. Как лучше соединять полигоны, чтобы было быстрее? (Надо обрабатывать большую карту.)

                                                                                                                                    Все по порядку? Типа

                                                                                                                                    ExpandedWrap disabled
                                                                                                                                      union(
                                                                                                                                          union(
                                                                                                                                              union(polygon00, polygon01),
                                                                                                                                          polygon02),
                                                                                                                                      polygon03).


                                                                                                                                    Или рекурсивно по парам? Типа

                                                                                                                                    ExpandedWrap disabled
                                                                                                                                      union(
                                                                                                                                          union(polygon00,polygon01),
                                                                                                                                          union(polygon02,polygon03)
                                                                                                                                      );


                                                                                                                                    Или, если по другому изобразить, ( (0 + 1 ) + ( 2 + 3 ) ) + ( (4 + 5 ) + ( 6 + 7) )

                                                                                                                                    2. Как сделать так, чтобы союз полигонов выглядел как наложение фигур всегда, при любом обходе и т. п.?
                                                                                                                                    То есть если даны полигоны без самопересечений и надо найти полигоны, которые визуально выглядят, как наложение исходных.

                                                                                                                                    3. Можно ли как-нибудь по хитрому, используя фичи алгоритма найти дыры в получившемся полигоне? Дыра - это ломаная, вложенная в другие ломаные нечетное число раз, т.е. дана большая ломаная и внутри нее много маленьких (дыр), внутри дыр снова будут ломаные (внешние границы полигонов), а в них опять уже могут быть дыры и т. д.

                                                                                                                                    Я прикрепил рисунок, где показано примерно что должно получиться.

                                                                                                                                    Структура полигонов такая:

                                                                                                                                    ExpandedWrap disabled
                                                                                                                                      class Полигон
                                                                                                                                      {
                                                                                                                                          точки[] Внешние // одна ломаная(граница)
                                                                                                                                          точки[][] Внутренние // множество дыр
                                                                                                                                      }


                                                                                                                                    Или надо просматривать каждый на уровень вложенности? (А карта большая, будет долго обрабатывать)
                                                                                                                                    Сообщение отредактировано: RR42 -

                                                                                                                                    Прикреплённая картинка
                                                                                                                                    Прикреплённая картинка
                                                                                                                                    albom
                                                                                                                                    Сообщ. #66,
                                                                                                                                      Senior Member
                                                                                                                                      ****
                                                                                                                                      Профиль · PM
                                                                                                                                      Поощрения: 2 Dgm
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                                                                                                                                      Цитата RR42 @
                                                                                                                                      Здесь где-то кроется ошибка:
                                                                                                                                      Выглядит нормально. Но с чего ты вообще решил, что это пригодный для использования код?
                                                                                                                                      Нужен готовый код — смотри самый первый ответ в этой теме.


                                                                                                                                      Цитата RR42 @
                                                                                                                                      ExpandedWrap disabled
                                                                                                                                        n.insert(n.end(), nList.begin(), nList.end());



                                                                                                                                      Здесь переменная "n" представлена в виде двух типов: Segments и Segment.
                                                                                                                                      Ну очевидный вариант, что это разные переменные.

                                                                                                                                      Цитата RR42 @
                                                                                                                                      Как лучше соединять полигоны, чтобы было быстрее?
                                                                                                                                      Что значит "соединять полигоны"?
                                                                                                                                      Чтоб дерево быстрее строилось — выбирай грамотно сплиттер.


                                                                                                                                      Цитата RR42 @
                                                                                                                                      Как сделать так, чтобы союз полигонов выглядел как наложение фигур всегда, при любом обходе и т. п.?
                                                                                                                                      Что значит "союз полигонов"? :huh:

                                                                                                                                      Цитата RR42 @
                                                                                                                                      То есть если даны полигоны без самопересечений и надо найти полигоны, которые визуально выглядят, как наложение исходных.
                                                                                                                                      Пересечение полигонов чем не подходит?

                                                                                                                                      Цитата RR42 @
                                                                                                                                      Можно ли как-нибудь по хитрому, используя фичи алгоритма найти дыры в получившемся полигоне?
                                                                                                                                      Можно, ищи.

                                                                                                                                      Цитата RR42 @
                                                                                                                                      Дыра - это ломаная, вложенная в другие ломаные нечетное число раз,
                                                                                                                                      Неудобное в данном случае определение. Читай тему, про дыры уже много было.
                                                                                                                                      RR42
                                                                                                                                      Сообщ. #67,
                                                                                                                                        Unregistered
                                                                                                                                        Union - союз, ну объединение. Так вот, я вручную на тестах задавал по точкам полигоны - потом в обратном порядке задавал каждый и оба (4 варианта). Получились 4 перестановки результатов (т . е. то что было объединением становилось разностью и т. п.). Но это не проблема, в принципе, просто перемещаешь все в позитив, вроде.

                                                                                                                                        А как выбирать правильно сплиттер? Может, можно ускорить алгоритм, просматривая полигоны от меньшего к большему? (По количеству вершин или, например, по числу участвований в объединении). Тогда вершины будут удаляться быстрее. Хотя я не уверен.
                                                                                                                                        albom
                                                                                                                                        Сообщ. #68,
                                                                                                                                          Senior Member
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                                                                                                                                          Так вот, я вручную на тестах задавал по точкам полигоны - потом в обратном порядке задавал каждый и оба (4 варианта). Получились 4 перестановки результатов (т . е. то что было объединением становилось разностью и т. п.). Но это не проблема, в принципе, просто перемещаешь все в позитив, вроде.
                                                                                                                                          Всё ещё не понимаю, что ты хочешь сказать. Но рад, что для тебя это не проблема :)

                                                                                                                                          Цитата RR42 @
                                                                                                                                          А как выбирать правильно сплиттер?
                                                                                                                                          Желательно иметь минимальное число узлов в дереве. Увы, но точное решение найти сложно. Поэтому можешь попробовать для выбора сплиттера использовать эвристические оценки, которые будут накладывать штрафы на несбалансированные дереья, на деревья с большим числом саморазбиений полигона.
                                                                                                                                          RR42
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                                                                                                                                            Unregistered
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                                                                                                                                            Получается не то что надо в 75% случаев в среднем для карты полигонов.

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                                                                                                                                              Guru
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                                                                                                                                              Подсчитай площадь Sum(x[i+1]*y[i] - x[i]*y[i+1])/2. Если получится положительная, то обход против часовой стрелки, отрицательная - по.
                                                                                                                                              albom
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                                                                                                                                                Senior Member
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                                                                                                                                                Пример, вот это прямоугольник на плоскости:
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                                                                                                                                                ExpandedWrap disabled
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                                                                                                                                                  ↑ ↓
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                                                                                                                                                совсем не прямоугольник. Это вся плоскость (которая и является нашим полигоном) из которой вырезали прямоугольник. Проще говоря, это дырка (дырка в плоскости).


                                                                                                                                                Цитата RR42 @
                                                                                                                                                то при их объединении происходит нечто такое, что визуально объединением и не назовешь.
                                                                                                                                                Верю, что ты хорошо себе представляешь результат объединения полигона с полигоном (в обычном понимании). А вот результат объединения полигона с дыркой? ;) Подумай. Там всё объяснимо (хотя мне кажется, что в твоем графике два рисунка нужно поменять местами: западный и юго-западный).

                                                                                                                                                Цитата RR42 @
                                                                                                                                                как правильно понять в каком порядке заданы вершины и как их обходить?
                                                                                                                                                Идешь вдоль направления обхода, по левую руку — внутренность (принадлежит интересующей области), по правую — внешность (не пренадлежит).
                                                                                                                                                RR42
                                                                                                                                                Сообщ. #72,
                                                                                                                                                  Unregistered
                                                                                                                                                  Спасибо. Сейчас буду думать.

                                                                                                                                                  Цитата albom @
                                                                                                                                                  (хотя мне кажется, что в твоем графике два рисунка нужно поменять местами: западный и юго-западный).


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