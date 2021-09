Senior Member Профиль · PM

Цитата Nymph666 @ 08.01.08, 05:44 но как определить какие отрезки входят в P, а какие в N?



Теперь, наш многоугольник делит все пространство на две области (возможно несвязные), будем называть положительной ту, что не пренадлежит многоугольнику и отрицательной другую. Тогда что-бы знаки полуплоскостей и областей рядом со сплиттером совпадали, достаточно положить, что бы нормаль сплиттера смотрела наружу многоугольника. А для этого просто скажем, что стороны многоугольника мы всегда обходим против часовой стрелки, этого достаточно.



Разрешите, я сразу кодом буду писать, а то словами плохо получается...

Пара определений: class Segment; // это отрезок typedef std::vector<Segment> Segments; // а это массив отрезков, для нас это стороны многоугольника

Вот наше дерево: struct BSPNode { Segment splitter; // разделяющий элемент, отрезок в нашем случае BSPNode *positive, *negative; BSPNode (const Segment& Splitter, BSPNode* p, BSPNode* n) : splitter(Splitter), positive(p), negative(n) { } };

Тогда вот так мы строим bsp-дерево:

BSPNode* buildTree(const Segments &segments) { if (segments.size() == 0) // отрезков нет, нет и дерева return NULL; Segment spl = segments[0]; // выбираем сплиттер Segments pList, nList; // списки N и P for (size_t i = 1; i < segments.size(); i++) // перебираем все отрезки, кроме сплиттера { const Segment& cur = segments[i]; Segment p, n; bool pp, nn; // делим отрезок cur на два, p - отрезок лежащий в положительной полуплоскости отн-но сплиттера, n - соответственно в отрицательной // Конечно если отрезок не пересекает сплиттер, то он целиком попадает в одну из полуплоскостей split(cur, spl, p, n, pp, nn); if (pp) // в положительную полуплоскость что-то попало pList.push_back(p); // добавили в список P if (nn) // в отрицательную полуплоскость что-то попало nList.push_back(n); // добавили в список N } return new BSPNode(spl, buildTree(pList), buildTree(nList)); // создали узел дерева, и рекурсивно начали делить списки P и N }

Вот ad-hoc вариант процедуры split: struct SegmentIntersection // пересечение отрезков { bool valid; // флаг, есть оно или нет vec2 point; // точка пересечениея SegmentIntersection (bool v, vec2 p) : valid(v), point(p) { } SegmentIntersection (bool v) : valid(v) { } }; // пересечение отрезков и нахождение точки пересечения // используется параметрическое представление отрезка a+d*t, где a - начало отрезка, d - направляющая, а t - параметр ( 0 <= t <= 1) bool intersect(const Segment& a, const Segment &b, float &ta, float &tb) { vec2 d1 = a.dir(); vec2 d2 = b.dir(); float d = d1 ^ d2; if ( fabs(d) < eps) return false; float dax = d1.x; float day = d1.y; float dbx = d2.x; float dby = d2.y; float xa0 = a.begin().x; float ya0 = a.begin().y; float xb0 = b.begin().x; float yb0 = b.begin().y; float t1 = - (dbx*yb0-dbx*ya0-xb0*dby+xa0*dby) / d; float t2 = - (-day*xb0+dax*yb0-dax*ya0+day*xa0) / d; ta = t1 / a.length(); tb = t2 / b.length(); return true; } // пересечение отрезка a со сплиттером(!) b SegmentIntersection intersectEx(const Segment& a, const Segment& b) { float t1, t2; if (intersect(a, b, t1, t2) == false) return SegmentIntersection(false); if ( (t1 <= 0) || (t1 >= 1) ) return SegmentIntersection(false); // пересекаются не отрезки, а прямые их содержащие else return SegmentIntersection(true, a.begin() + a.dir() * t1 * a.length()); // ок, есть точка пересечения } // v - отрезок // s - сплиттер // p - "положительный" отрезок // n - "отрицательный" отрезок // bp - признак, что положитльный отрезок существует // bn - признак, что не положитльный отрезок существует void split(Segment v, Segment s, Segment &p, Segment &n, bool &bp, bool &bn) { SegmentIntersection i = intersectEx(v, s); if (i.valid == false) { // пересечения нет bool pos = ( s.toLine()[v.begin()] + s.toLine()[v.end()] ) >= 0; if (pos) { // отрезок целиком в положительной полуплосткости p = v; bp = true; bn = false; } else { // отрезок целиком в отрицательной полуплосткости n = v; bp = false; bn = true; } } else { // есть пересечение Segment s1 = Segment(v.begin(), i.point); Segment s2 = Segment(i.point, v.end()); bp = true; bn = true; if (s.toLine()[s1.begin()] + s.toLine()[s1.end()] >= 0) // смотрим, какой отрезок лежит в полож. а какой в отр. полуплосткости { p = s1; n = s2; } else { p = s2; n = s1; } } }

Уф...

Дерево мы построили, теперь пора делить: // tree - дерево // segments - набор отрезков, которые будем делить // p, n - списки "положительных" и "отрицательных" отрезков void splitSegments(const BSPNode* tree, const Segments &segments, Segments &p, Segments &n) { Segments pList, nList; for (size_t i = 0; i < segments.size(); i++) { const Segment& cur = segments[i]; // берем каждый отрезок Segment p, n; bool pp, nn; split(cur, tree->splitter, p, n, pp, nn); // делим его сплиттером if (pp) pList.push_back(p); if (nn) nList.push_back(n); } if ( tree->positive != NULL ) splitSegments(tree->positive, pList, p, n); // делим P список рекурсивно else p.insert(p.end(), pList.begin(), pList.end()); // дерево кончилось => все что попалов в P список лежит вне многоугольника if ( tree->negative != NULL ) splitSegments(tree->negative, nList, p, n); else n.insert(n.end(), nList.begin(), nList.end()); }

Вот так пользоватся: struct Polygon { Polygon(std::vector<vec2> v) { for (size_t i = 0; i < v.size(); i++) segments.push_back( Segment(v[i], v[ (i + 1) % v.size() ] ) ); } Segments segments; }; void print(Segments &s) { for (size_t i = 0; i < s.size(); i++) printf("(%4.2f %4.2f) - (%4.2f %4.2f)

", s[i].begin().x, s[i].begin().y, s[i].end().x, s[i].end().y ); } int main(void) { // многоугольник A std::vector<vec2> PA; PA.push_back(vec2( 0, 0 ) ); PA.push_back(vec2( 4, 2 ) ); PA.push_back(vec2( 2, 2 ) ); PA.push_back(vec2( 2, 4 ) ); // многоугольник B std::vector<vec2> PB; PB.push_back(vec2( 1, 1 ) ); PB.push_back(vec2( 3, 1 ) ); PB.push_back(vec2( 3, 3 ) ); PB.push_back(vec2( 1, 3 ) ); Polygon A(PA); // создали многоугольник по точкам Polygon B(PB); BSPNode* treeA = buildTree(A.segments); // построили дерево для многоугольника A Segments BPlus, BMinus; splitSegments(treeA, B.segments, BPlus, BMinus); // разделили многоугольник B printf("B+

"); print(BPlus); printf("B-

"); print(BMinus); return 0; }

